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Куинн — об удалениях в матче с «Филадельфией»: «Рейнджерс» сами выстрелили себе в ногу

Куинн — об удалениях в матче с «Филадельфией»: «Рейнджерс» сами выстрелили себе в ногу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4). В качестве главной причины поражения американский специалист назвал невынужденные удаления своей команды. «Лётчики» восемь раз получили шанс реализовать большинство и дважды воспользовались этой возможностью.

«Этими удалениями мы сами выстрелили себе в ногу. Два нарушения – это шайба через стекло, два – за нарушение численного состава… Такого допускать просто нельзя», – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе «Филадельфии» отличились Эрик Густафссон, Шейн Гостисбер, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейз. У «Рейнджерс» хет-трик на счету Криса Крайдера.

В первой игре без Панарина «Рейнджерс» уступили «Флайерз», несмотря на хет-трик Крайдера
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