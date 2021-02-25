Антон Худобин стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.

Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший хет-трик в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:4).



Второй звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, сделавший дубль в матче с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ). Шведский форвард забросил обе шайбы своей команды в матче.



Первой звездой признан вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин. Россиянин отразил все 43 броска в матче с «Флоридой Пантерз» (3:0). 34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. Худобин стал седьмым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 10 матчей на ноль.