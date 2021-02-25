Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Антон Худобин стал первой звездой дня в НХЛ

Антон Худобин стал первой звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.

Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший хет-трик в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:4).

Второй звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, сделавший дубль в матче с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ). Шведский форвард забросил обе шайбы своей команды в матче.

Первой звездой признан вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин. Россиянин отразил все 43 броска в матче с «Флоридой Пантерз» (3:0). 34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. Худобин стал седьмым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 10 матчей на ноль.

Худобин стал седьмым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 10 матчей на ноль
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021