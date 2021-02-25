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Чехович: очень надеюсь, что меня ждут в «Сан-Хосе»

Чехович: очень надеюсь, что меня ждут в «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович, выступающий в нижегородском клубе на правах аренды из «Сан-Хосе Шаркс», ответил на вопрос о намерении вернуться в американский клуб после окончания сезона в КХЛ.

«Я смогу вернуться туда после сезона КХЛ, но пока очень рано об этом говорить, не задумывался. Как сезон закончится, начну плотно об этом размышлять. Я очень надеюсь, что там меня ждут! Надеюсь, что мои результаты в КХЛ имеют в виду, а значит, возможно, меня позовут в главную команду. С главным тренером «Шаркс» я не разговаривал ни разу, но, думаю, всё впереди.

Общение с руководством клуба? Частенько общаемся, Женя Набоков со мной всегда на связи. Скауты также периодически пишут: следим за тобой и не теряем. Когда мне что-то нужно, всегда пишут и подбадривают», — цитирует Чеховича Sport24.

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