Чехович: очень надеюсь, что меня ждут в «Сан-Хосе»

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович, выступающий в нижегородском клубе на правах аренды из «Сан-Хосе Шаркс», ответил на вопрос о намерении вернуться в американский клуб после окончания сезона в КХЛ.
«Я смогу вернуться туда после сезона КХЛ, но пока очень рано об этом говорить, не задумывался. Как сезон закончится, начну плотно об этом размышлять. Я очень надеюсь, что там меня ждут! Надеюсь, что мои результаты в КХЛ имеют в виду, а значит, возможно, меня позовут в главную команду. С главным тренером «Шаркс» я не разговаривал ни разу, но, думаю, всё впереди.
Общение с руководством клуба? Частенько общаемся, Женя Набоков со мной всегда на связи. Скауты также периодически пишут: следим за тобой и не теряем. Когда мне что-то нужно, всегда пишут и подбадривают», — цитирует Чеховича Sport24.
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