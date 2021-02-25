Кормье: Пашнин бьёт игроков «Ак Барса», а мы бьём его. Ничего личного — это хоккей

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
«Металлург» – хорошая команда, в которой собраны опытные и мастеровитые игроки. Нам нужно играть по своей системе, действовать просто и без потерь, и тогда у нас будет шанс выиграть. Соперник силён командной игрой, у них хорошее большинство. Если говорить о самых опасных игроках, то можно отметить Тейлора Бека, нельзя давать ему много шансов. Ещё выделяются Плотников и Прохоркин – все эти ребята очень опасны. Думаю, что это будет хорошая игра сильных команд.
Силовые приёмы против Пашнина? Я играю в такой хоккей, ничего личного против него у меня нет. Он хороший соперник. У меня был один плохой хит против него, но я не хотел нанести ему травму и причинить боль. Он бьёт меня, бьёт наших игроков, а мы бьём его – это хоккей. Он крепкий парень, против него интересно играть», — цитирует Кормье пресс-служба казанского клуба.
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