Кормье: Пашнин бьёт игроков «Ак Барса», а мы бьём его. Ничего личного — это хоккей

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

«Металлург» – хорошая команда, в которой собраны опытные и мастеровитые игроки. Нам нужно играть по своей системе, действовать просто и без потерь, и тогда у нас будет шанс выиграть. Соперник силён командной игрой, у них хорошее большинство. Если говорить о самых опасных игроках, то можно отметить Тейлора Бека, нельзя давать ему много шансов. Ещё выделяются Плотников и Прохоркин – все эти ребята очень опасны. Думаю, что это будет хорошая игра сильных команд.

Силовые приёмы против Пашнина? Я играю в такой хоккей, ничего личного против него у меня нет. Он хороший соперник. У меня был один плохой хит против него, но я не хотел нанести ему травму и причинить боль. Он бьёт меня, бьёт наших игроков, а мы бьём его – это хоккей. Он крепкий парень, против него интересно играть», — цитирует Кормье пресс-служба казанского клуба.