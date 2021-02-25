Тренер «Ак Барса»: матч с «Металлургом» — это отличная проверка для нас

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
«Знаем соперника: ровная команда во всех линиях, мастеровитая, с хорошими исполнителями. Все игры с «Металлургом» проходят очень напряжённо. Терпеливая команда, плотная оборона, в средней зоне придётся её преодолевать. Нужно будет очень много работать.
Будет ли матч по накалу похож на игру плей-офф? Сейчас все игры такие, каждая команда хочет повыше подняться в таблице. Матчи с «Магниткой» всегда напряжённые, жёсткие, быстрые. Плюс у них хорошая вратарская бригада, нужно будет иметь мастерство, чтобы им забить. Сегодня игра с хорошей командой, и для нас это тоже отличная проверка.
Весь сезон работаем над системой, разные варианты ищем. Отталкиваемся от своей игры и своей системы. Нам нужно больше владеть шайбой, больше контролировать, чаще лезть на ворота, допускать меньше потерь – это самые ключевые компоненты. В зоне обороны нужно внимательно сыграть, потому что против нас выйдут действительно мастеровитые ребята – те же Сергей Мозякин, Тэйлор Бек, Сергей Плотников, Деннис Расмуссен, Андрей Нестрашил, они очень игровые ребята. Яковлев и Дронов – тоже очень игровые ребята. Поэтому здесь нужно очень внимательно сыграть в обороне. В очередной раз скажу про удаления: нужна концентрация. Все удаления получаем из-за этого, те же подножки, игра высоко поднятой клюшкой, нарушение численного состава – это нужно контролировать, это самое важное, тем более в плей-офф. Очень много удалений зарабатываем в концовке периодов. Концентрация нам нужна будет и сегодня, и послезавтра, и в плей-офф», — приводит слова Горбенко пресс-служба клуба.
- 25 февраля 2021
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