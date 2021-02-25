Хартли — о матче с «Салаватом Юлаевым»: плей-офф ещё не начался, но это хорошая репетиция

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Сегодня важная игра. Плей-офф ещё не начался, но это хорошая репетиция. Они были в ударе с середины января, долго не проигрывали в основное время так же, как и мы. Мы увидим битву двух отличных команд, ещё одну эпичную битву, их так много с Уфой. Разница между соперниками настолько мала, что никто не может предсказать, как всё закончится. Иногда всё сводится к паре моментов», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.

Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 25 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск.