Хартли — о матче с «Салаватом Юлаевым»: плей-офф ещё не начался, но это хорошая репетиция
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Сегодня важная игра. Плей-офф ещё не начался, но это хорошая репетиция. Они были в ударе с середины января, долго не проигрывали в основное время так же, как и мы. Мы увидим битву двух отличных команд, ещё одну эпичную битву, их так много с Уфой. Разница между соперниками настолько мала, что никто не может предсказать, как всё закончится. Иногда всё сводится к паре моментов», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.
Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 25 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Авангард» начнёт плей-офф КХЛ 2 марта, ЦСКА и «Ак Барс» стартуют на следующий день
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