Г. Орлов — о словах Назарова: это всё комплексы, зависть, месть и политическая выгода

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с обвинениями со стороны тренера Андрея Назарова в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Назаров 10 лет назад был тренером Панарина. Чего он тогда не обратил внимание общественности на то, что его ученик совершил такой поступок? Это типичный донос, система 30-х годов сталинского режима, когда из какой-то зависти, ненависти, мести вдруг что-то всплывает. Ну я понимаю, в 1937 году соседи писали, чтобы человека отправили в Сибирь, а им перепала комната. Сейчас, видимо, огромная зависть гложет Назарова, что такой потрясающий контракт у Панарина, что он звезда в «Рейнджерс». Ну чем ещё объяснить? Зачем это поднимать?

Назаров же был тафгаем, он избивал всех на хоккейной площадке. Думаю, за её пределами у него тоже было немало эксцессов, и об этом многие знают. Но поднимать эту историю, которую, во-первых, никто не докажет, — это означает просто очернить парня, испортить его биографию. Тренер же тогда не был рядом, не присутствовал при этом. Назарову бы гордиться тем, что он когда-то работал с Панариным и помог ему стать таким большим мастером. Это всё комплексы, зависть, месть, злость, какая-то политическая выгода. Ну что это такое? Всё несостоятельно, неприлично.

Если поднимать жизнь в детском возрасте, мы все были люди непростые. Мы лазали по садам, яблоки воровали и чего только не делали. Ну и что, сейчас это всё поднимать и говорить: «А вот тогда он…»? Чего ты 10 лет молчал, Назаров? Если ты такой уж моралитик. Ты молчал 10 лет. Прошло столько времени, есть давность на подобные истории. И приличные люди это осуждают», — рассказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».