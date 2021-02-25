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«Авангард» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Авангард» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 25 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Бобков (Грубец);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Чинахов;
Емелин — Каски, Толчинский — Зернов — Каблуков;
Береглазов — Чудинов, Грицюк — Семёнов — Хохлачёв;
Готовец, Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Выприцкий);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец — Коробов, Башкиров — Картаев — Солодухин.

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