«Авангард» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

Омский «Авангард» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 25 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Бобков (Грубец);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Чинахов;

Емелин — Каски, Толчинский — Зернов — Каблуков;

Береглазов — Чудинов, Грицюк — Семёнов — Хохлачёв;

Готовец, Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Выприцкий);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Лисовец — Коробов, Башкиров — Картаев — Солодухин.