49-летний Яромир Ягр набрал три очка в матче за «Кладно»

Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр набрал три очка в матче со «Слованом» (9:2) из Усти-над-Лабем в матче первой чешской лиги.
49-летний хоккеист провёл на льду 15 минут 39 секунд, нанёс три броска в створ, отдал три результативные передачи и заработал показатель полезности «+2». В 16 матчах чемпионата он набрал 10 (2+8) очков.
За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
С 2008 по 2011 год Ягр выступал в КХЛ за омский «Авангард». Всего форвард сыграл 181 матч и набрал 165 (73+92) очков.
- 25 февраля 2021
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