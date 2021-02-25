49-летний Яромир Ягр набрал три очка в матче за «Кладно»

Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр набрал три очка в матче со «Слованом» (9:2) из Усти-над-Лабем в матче первой чешской лиги.

49-летний хоккеист провёл на льду 15 минут 39 секунд, нанёс три броска в створ, отдал три результативные передачи и заработал показатель полезности «+2». В 16 матчах чемпионата он набрал 10 (2+8) очков.

За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

С 2008 по 2011 год Ягр выступал в КХЛ за омский «Авангард». Всего форвард сыграл 181 матч и набрал 165 (73+92) очков.