Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Седлака принесла «Трактору» победу в матче с «Торпедо»

Шайба Седлака принесла «Трактору» победу в матче с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу на последней минуте третьего периода забросил форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Два очка набрал Томаш Гика (1+1). Голкипер хозяев Иван Федотов отразил 21 бросок. У «Торпедо» отличились Иван Чехович и Михаил Варнаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое кряду поражение нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 27 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гика (Седлак) – 11:53' (5x5)   1:1 Чехович (Уайдман, Жафяров) – 23:26' (5x4)   2:1 Бывальцев (Манухов, Калинин) – 33:26' (4x5)   2:2 Варнаков (Уайдман, Пайгин) – 46:42' (5x5)   3:2 Седлак (Гика, Бэйлен) – 59:08' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021