Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шайба Седлака принесла «Трактору» победу в матче с «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу на последней минуте третьего периода забросил форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Два очка набрал Томаш Гика (1+1). Голкипер хозяев Иван Федотов отразил 21 бросок. У «Торпедо» отличились Иван Чехович и Михаил Варнаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое кряду поражение нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 27 февраля.