19-летний нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк забросил первую шайбу в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает уфимский «Салават Юлаев» (1:1, завершился второй период).

В концовке второго периода счёт сравнял форвард «Авангарда» Арсений Грицюк. Это первая шайба 19-летнего хоккеиста в КХЛ и 11-й матч в сезоне. Прежде на его счету была только одна результативная передача.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.