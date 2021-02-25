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19-летний нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк забросил первую шайбу в КХЛ

19-летний нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк забросил первую шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает уфимский «Салават Юлаев» (1:1, завершился второй период).

В концовке второго периода счёт сравнял форвард «Авангарда» Арсений Грицюк. Это первая шайба 19-летнего хоккеиста в КХЛ и 11-й матч в сезоне. Прежде на его счету была только одна результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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