«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив «Барысу» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанский «Барыс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, который оформил свой третий шат-аут в сезоне, отразив 35 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Даррен Диц, Антон Сагадеев и Никита Михайлис.

Это четвёртое кряду поражение китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с московским «Динамо», а «Барыс» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 27 февраля.