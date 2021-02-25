Гол и буллит Чибисова помогли «Металлургу» в гостях обыграть «Ак Барс»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Чибисов, который забил гол и реализовал победный буллит. У «Ак Барса» отличились Кирилл Петров и Кристиан Хенкель.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третий проигрыш казанского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с ЦСКА, а «Металлург» в Магнитогорске — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 27 февраля.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Хольм (Бек) – 01:02' (5x5) 0:2 Чибисов (Бек, Яковлев) – 10:11' (5x4) 1:2 Петров (Хенкель, Педан) – 17:48' (5x5) 2:2 Хенкель (Лукоянов, Бурмистров) – 53:43' (5x5) 2:3 Чибисов – 65:00' (ПБ)
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