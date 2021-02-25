Гол и буллит Чибисова помогли «Металлургу» в гостях обыграть «Ак Барс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Чибисов, который забил гол и реализовал победный буллит. У «Ак Барса» отличились Кирилл Петров и Кристиан Хенкель.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третий проигрыш казанского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с ЦСКА, а «Металлург» в Магнитогорске — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 27 февраля.