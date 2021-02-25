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СКА всухую обыграл «Витязь», забросив четыре шайбы

СКА всухую обыграл «Витязь», забросив четыре шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

По два очка в составе победителей набрали Кирилл Марченко (1+1), Иван Морозов (1+1) и Эмиль Галимов (0+2). Голкипер «армейцев» Александр Самонов оформил свой второй шат-аут в сезоне, отразив 18 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятое кряду поражение подмосковного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с минским «Динамо», а «Витязь» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 27 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Ожиганов (Морозов, Галимов) – 11:04' (5x5)   2:0 Кузьменко (Кемппайнен, Ткачёв) – 18:24' (5x5)   3:0 Морозов (Токранов, Кузьменко) – 22:08' (5x5)   4:0 Марченко (Галимов) – 48:50' (5x5)
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