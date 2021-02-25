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«Йокерит» в овертайме одолел «Амур», Шрёдер оформил дубль

«Йокерит» в овертайме одолел «Амур», Шрёдер оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Йокерита» Джордан Шрёдер, на его счету дубль. Два очка в составе хозяев набрал Никлас Йенсен (1+1). Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 28 бросков. В «Амуре» отличились Гинек Зогорна, Дмитрий Архипов и Владимир Бутузов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 27 февраля в гостях встретится с рижским «Динамо». «Йокерит» сыграл последний матч в регулярке.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Зогорна (Голубев, Турбин) – 06:04' (5x4)   0:2 Архипов (Васильев, Аликин) – 09:57' (4x5)   1:2 Шрёдер (Лепистё, Йоэнсуу) – 18:51' (5x5)   2:2 Регин (Йенсен) – 36:39' (5x5)   3:2 Йенсен (Крейчик, Кивистё) – 41:36' (5x5)   3:3 Бутузов (Пьянов, Йордан) – 55:50' (5x4)   4:3 Шрёдер (О'Нилл) – 62:03' (4x3)
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