«Йокерит» в овертайме одолел «Амур», Шрёдер оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Йокерита» Джордан Шрёдер, на его счету дубль. Два очка в составе хозяев набрал Никлас Йенсен (1+1). Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 28 бросков. В «Амуре» отличились Гинек Зогорна, Дмитрий Архипов и Владимир Бутузов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья кряду победа финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 27 февраля в гостях встретится с рижским «Динамо». «Йокерит» сыграл последний матч в регулярке.
- 25 февраля 2021
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:26
-
20:18
-
19:46
-
19:15
-
18:57
-
18:39
-
17:54
-
17:19
-
16:56
-
16:28
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:37
-
12:30