«Йокерит» в овертайме одолел «Амур», Шрёдер оформил дубль

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Йокерита» Джордан Шрёдер, на его счету дубль. Два очка в составе хозяев набрал Никлас Йенсен (1+1). Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 28 бросков. В «Амуре» отличились Гинек Зогорна, Дмитрий Архипов и Владимир Бутузов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 27 февраля в гостях встретится с рижским «Динамо». «Йокерит» сыграл последний матч в регулярке.