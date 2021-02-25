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«Сибирь» в овертайме одолела «Спартак», прервав серию побед соперника

«Сибирь» в овертайме одолела «Спартак», прервав серию побед соперника
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сибири» Александр Шаров, он набрал 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Антон Красоткин отразил 30 бросков. В «Спартаке» отличились Артём Фёдоров и Робин Ганзл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с подольским «Витязем», а «Сибирь» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 27 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров (Юсе) – 03:06' (5x5)   1:1 Миловзоров (Шаров) – 12:23' (5x4)   1:2 Шашков (Алексеев, Ушенин Владислав) – 17:46' (5x5)   2:2 Ганзл (Юсе, Талалуев) – 30:04' (5x4)   2:3 Шаров – 64:49' (3x3)
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