«Сибирь» в овертайме одолела «Спартак», прервав серию побед соперника

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сибири» Александр Шаров, он набрал 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Антон Красоткин отразил 30 бросков. В «Спартаке» отличились Артём Фёдоров и Робин Ганзл.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с подольским «Витязем», а «Сибирь» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 27 февраля.
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