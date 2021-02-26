Панин разбирался с Береглазовым, чирлидерши устраивали шоу. Яркие фото победы «Салавата»

Вчера, 25 февраля, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Авангард». Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Главным героем встречи стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Маркус Гранлунд (0+2). Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 33 броска. У «Авангарда» отличился Арсений Грицюк.
Это девятая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 27 февраля.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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