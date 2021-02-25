Лямся: Метсола пропустит начало плей-офф? Всегда есть слухи…

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с «Авангардом» (2:1).

«Сегодня был настоящий матч плей-офф по эмоциям, борьбе. Понравилось, как команда вошла в матч и действовала всю игру. Ключевые составляющие успеха — игра Тарасова в воротах, отличное меньшинство и следование плану на матч. Метсола пропустит начало плей-офф? Всегда есть слухи, но Юха спокойно готовится к плей-офф. У нас два прекрасных голкипера, они могут друг друга заменить, с этим нет проблем.

Хотели дать игровую практику Лисовцу и Коробову перед плей-офф, плюс мы знали, что «Авангард» агрессивно играет, поэтому нам нужна была длинная «скамейка». Сыграли в четыре пары защитников.

Думаю, забить гол в большинстве «Авангарду» — это очень хорошая работа. А второй гол Хартикайнена, на мой взгляд, относится как раз большинству.

Да, у нас 9 побед подряд, но в плей-офф будет совершенно другой хоккей, все серии равными будут. Какие проблемы у Плэтта, который не забивает 8 матчей подряд? Джефф — один из наших лидеров по самоотдаче, работе на льду и в раздевалке. К нему нет вопросов. Конечно, мы хотим улучшить дисциплину, об этом постоянно говорим. Но нельзя просто сказать ребятам, чтобы они не удалялись. Хоккей — это эмоции», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.