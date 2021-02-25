Вратарь «Салавата» — о шикарном сейве: когда припаздываешь, получаются красивые спасения

Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с «Авангардом» (2:1).
«Встречались две хорошие команды, лидеры, игра получилась очень динамичной, было много борьбы. Я заранее знал, что будут играть с Омском. На данный момент у меня мысли только о предстоящем плей-офф, поэтому пока не думаю об отъезде в систему «Коламбуса». Наверное, не мне судить о моей игре, для этого есть тренеры, они больше скажут по этому поводу.
Все игроки «Авангарда» лезли на ворота, кого-то выделить не могу, все нацелены были, как и у нас. Мой сейв перед пропущенной шайбой? Я действовал по ситуации. Там пошла передача из-за ворот, на игрока в центре, я выкатился на него, понимая, куда он будет бросать, и получилось отразить. Такие моменты особо не тренируешь, но когда немного припаздываешь сыграть по позиции, получаются такие красивые спасения. Готов ли я играть в плей-офф? Если скажут, значит буду играть», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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