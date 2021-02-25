Определилась первая пара плей-офф КХЛ на Западе

В Континентальной хоккейной лиге определилась ещё одна пара первого раунда плей-офф-2021. Первая команда Западной конференции ЦСКА сыграет со «Спартаком», который занимает восьмое место в турнирной таблице конференции.

Ранее ЦСКА обеспечил себе первое место в конференции. После победы минского «Динамо» в игре с рижанами «Спартак» не имеет шансов подняться выше восьмого места в таблице. Серия стартует 3 марта, все матчи пройдут на «ЦСКА-Арене».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.