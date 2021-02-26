Михаил Сергачёв забил первый гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. За «Тампу» гол забил российский защитник Михаил Сергачёв.

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Ранее россиянин сделал 12 результативных передач в 17 играх в нынешнем сезоне лиги. Всего в НХЛ Сергачёв принял участие в 245 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 93 результативные передачи.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.