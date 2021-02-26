«Айлендерс» разгромили «Бостон», Варламов сделал 34 сейва
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 7:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Пелеч, Мэтью Барзал, Энтони Бовиллье, Джордан Эберле, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Оливер Вальстрём. Российский вратарь Семён Варламов отразил 34 броска из 36. Другой голкипер Илья Сорокин на лёд не выходил.
За «Бостон» голы забили Ник Ритчи и Крэйг Смит.
Для «Брюинз» это поражение стало четвёртым в последних 10 матчах, для «Айлендерс» эта победа оказалась седьмой в последних 10 встречах.
В следующих матчах 28 февраля и 1 марта «Айлендерс» дома сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» 27 и 28 февраля проведёт выездные встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Ритчи (Зборжил, Койл) – 01:02' (5x5) 1:1 Пелеч (Мартин, Сизикас) – 03:16' (5x5) 2:1 Барзал (Ледди, Варламов) – 12:39' (5x5) 2:2 Смит (Дебраск, Вааканайнен) – 31:36' (5x5) 3:2 Бовиллье – 45:41' (5x5) 4:2 Эберле (Барзал, Ли) – 50:45' (5x5) 5:2 Пажо (Пелеч) – 52:24' (4x5) 6:2 Ли (Добсон, Ледди) – 54:44' (5x5) 7:2 Вальстрём (Пулок, Сизикас) – 56:33' (5x5)
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