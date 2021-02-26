«Айлендерс» разгромили «Бостон», Варламов сделал 34 сейва

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Пелеч, Мэтью Барзал, Энтони Бовиллье, Джордан Эберле, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Оливер Вальстрём. Российский вратарь Семён Варламов отразил 34 броска из 36. Другой голкипер Илья Сорокин на лёд не выходил.

За «Бостон» голы забили Ник Ритчи и Крэйг Смит.

Для «Брюинз» это поражение стало четвёртым в последних 10 матчах, для «Айлендерс» эта победа оказалась седьмой в последних 10 встречах.

В следующих матчах 28 февраля и 1 марта «Айлендерс» дома сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» 27 и 28 февраля проведёт выездные встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс».