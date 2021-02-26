«Оттава» победила «Калгари», Анисимов и Дадонов оформили по ассиссту

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Эрик Гудбрансон, Коннор Браун, Эрик Бреннстрём и Колин Уайт (2). Российский форвард Артём Анисимов за 15.48 на площадке отдал голевую передачу, заработав показатель полезности «+1». Другой нападающий Евгений Дадонов за 11.40 на льду также совершил ассист и заработал показатель полезности «+2». Защитник Артём Зуб провёл на площадке 21.29, его показатель полезности составил «+2», а Никита Зайцев за 22.46 результативными действиями не отметился.
В составе «Флэймз» единственную шайбу забросил Милан Лучич. Защитник Никита Нестеров за 18.58 на льду сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Артём Загидулин сыграл 28.13, совершив 9 сейвов из 11 бросков.
Следующие матчи команды проведут между собой 27 февраля и 2 марта.
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