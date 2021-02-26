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«Оттава» победила «Калгари», Анисимов и Дадонов оформили по ассиссту

«Оттава» победила «Калгари», Анисимов и Дадонов оформили по ассиссту
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Эрик Гудбрансон, Коннор Браун, Эрик Бреннстрём и Колин Уайт (2). Российский форвард Артём Анисимов за 15.48 на площадке отдал голевую передачу, заработав показатель полезности «+1». Другой нападающий Евгений Дадонов за 11.40 на льду также совершил ассист и заработал показатель полезности «+2». Защитник Артём Зуб провёл на площадке 21.29, его показатель полезности составил «+2», а Никита Зайцев за 22.46 результативными действиями не отметился.

В составе «Флэймз» единственную шайбу забросил Милан Лучич. Защитник Никита Нестеров за 18.58 на льду сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Артём Загидулин сыграл 28.13, совершив 9 сейвов из 11 бросков.

Следующие матчи команды проведут между собой 27 февраля и 2 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Батерсон (Штюцле, Анисимов) – 07:45' (5x5)   2:0 Гудбрансон (Тирни) – 09:27' (5x5)   2:1 Лучич (Дюбе, Танев) – 21:41' (5x5)   3:1 Браун – 24:39' (5x5)   4:1 Бреннстрём – 27:24' (5x5)   5:1 Уайт (Пол) – 44:55' (5x5)   6:1 Уайт (Шабо) – 54:46' (5x5)
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