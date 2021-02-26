«Тампа» победила «Каролину», Сергачёв забросил шайбу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачёв, Янни Гурд и Баркли Гудроу. За 24.17 на площадке показатель полезности Сергачёва составил «+1». Форвард Александр Волков за 9.03 на льду результативных действий не совершил. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

За «Каролину» единственный гол забил Бретт Песке. Нападающий Андрей Свечников за 18.24 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Следующие матчи 28 февраля и 3 марта «Тампа» сыграет с «Даллас Старз», а «Каролина» 28 февраля и 2 марта проведёт выездные встречи с «Флоридой Пантерз».