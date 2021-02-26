«Коламбус» уступил «Чикаго», у Гаврикова «-1»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн и Карл Сёдерберг. Российский защитник Никита Задоров за 20.20 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 14.55, его показатель полезности составил «-1».
Это поражение стало для «Блю Джекетс» шестым в последних 10 матчах. У «Блэкхоукс» это восьмая победа в последних 10 играх.
Следующие матчи 28 февраля и 1 марта «Чикаго» проведёт дома с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» 27 и 28 февраля на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».
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