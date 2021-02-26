Лукоянов: по большинству вопрос не ко мне. Я за большинство не отвечаю, не смотрю

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б).

«С чем связаны два гола вначале? Дело в нас. Тренер правильно сказал, что мы провалили начало. Внутри будем разбираться. Так начинать нельзя. Будем разбираться, почему так получилось. Надо идти вперёд, и значит, будут начинать те, кто может. По большинству вопрос не ко мне. Я за большинство не отвечаю, не смотрю», — цитирует Лукоянова пресс-служба КХЛ.

Это третий проигрыш казанского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с ЦСКА, а «Металлург» в Магнитогорске — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 27 февраля.