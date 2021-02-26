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Голкипер «Калгари» Артём Загидулин дебютировал в НХЛ, пропустив две шайбы после 11 бросков

Голкипер «Калгари» Артём Загидулин дебютировал в НХЛ, пропустив две шайбы после 11 бросков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 6:1.

В стартовом составе «огоньков» матч начинал голкипер Давид Риттих. Чешский вратарь парировал 16 бросков из 20 и в середине второго периода уступил место в воротах Артёму Загидулину. Для российского голкипера этот матч оказался дебютным в НХЛ. 25-летний вратарь провёл на льду 28 минут и 13 секунд, совершив девять сейвов. Дважды Загидулин не справился с бросками Колина Уайта.

Следующие матчи команды проведут между собой 27 февраля и 2 марта. Стоит заметить, что основной голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём пропускает матчи из-за повреждения. Ожидается, что Якоб вернётся на лёд в ближайшее время.

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