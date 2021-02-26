Марк Шайфли повторил достижение Блейка Уилера и Мариана Госсы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» со счётом дома 6:3 обыграл «Монреаль Канадиенс».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли. Для Шайфли этот матч стал 11-м кряду с набранными очками в нынешнем сезоне. Марк вышел на второе место в истории «Виннипега»/«Атланты Трэшерз» по результативной серии в одном сезоне. Шайфли повторил достижение Уилера (2016, 2018) и Мариана Госсы (2007). Клубный рекорд принадлежит финскому форварду Патрику Лайне, который в 2018 году набирал очки в 15 матчах кряду.
Следующий матч 28 февраля команды сыграют между собой, затем «Виннипег» 2 и 3 марта примет «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль» 3 марта сыграет с «Оттавой Сенаторз».
- 26 февраля 2021
-
07:35
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:46
-
06:35
-
06:35
-
06:28
-
06:22
-
06:18
-
06:09
-
05:59
-
05:49
-
05:38
-
04:33
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:13
-
23:00
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:26