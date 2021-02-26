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Марк Шайфли повторил достижение Блейка Уилера и Мариана Госсы

Марк Шайфли повторил достижение Блейка Уилера и Мариана Госсы
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» со счётом дома 6:3 обыграл «Монреаль Канадиенс».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли. Для Шайфли этот матч стал 11-м кряду с набранными очками в нынешнем сезоне. Марк вышел на второе место в истории «Виннипега»/«Атланты Трэшерз» по результативной серии в одном сезоне. Шайфли повторил достижение Уилера (2016, 2018) и Мариана Госсы (2007). Клубный рекорд принадлежит финскому форварду Патрику Лайне, который в 2018 году набирал очки в 15 матчах кряду.

Следующий матч 28 февраля команды сыграют между собой, затем «Виннипег» 2 и 3 марта примет «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль» 3 марта сыграет с «Оттавой Сенаторз».

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