Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Даллас Старз» со счётом 3:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча. Российский вратарь отразил 37 бросков из 39, что является его лучшим результатом в нынешнем сезоне. Победа стала для 32-летнего Бобровского шестой в девяти матчах этой регулярки и первой после двух поражений подряд. Это был только второй матч россиянина с 15 февраля.

Это поражение стало для «Далласа» восьмым в последних 10 встречах. Для «Пантерз» эта победа стала седьмой в последних 10 играх. Следующие матчи 28 февраля и 2 марта «Флорида» дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Даллас» 28 февраля и 3 марта проведёт матчи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».