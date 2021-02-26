Российские голкиперы обновили национальный рекорд в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 6:1.

В стартовом составе «огоньков» матч начинал голкипер Давид Риттих. Чешский вратарь парировал 16 бросков из 20 и в середине второго периода уступил место в воротах Артёму Загидулину. Он стал уже 10-м вратарём из России, выходившим на лёд в этом сезоне НХЛ. Таким образом, рекордный показатель нынешнего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлён.

Хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели также Семён Варламов и Илья Сорокин (оба – «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестёркин (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Антон Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе Шаркс»).