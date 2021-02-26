Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов стал третьей звездой матча с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 7:2.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов был признан третьей звездой матча. Российский вратарь отразил 34 броска из 36, а также записал на свой счёт результативную передачу. 32-летний Варламов выступил вторым ассистентом в шайбе канадского форварда Мэтью Барзэла. Варламов набрал восьмое очко за карьеру в лиге.

Семён одержал вторую победу кряду и девятую – в нынешнем сезоне. По этому показателю он делит третье место в лиге, уступая только датскому голкиперу Фредерику Андерсену из «Торонто Мэйпл Лифс» и своему соотечественнику Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которых по 11 побед.