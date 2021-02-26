Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов стал третьей звездой матча с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 7:2.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов был признан третьей звездой матча. Российский вратарь отразил 34 броска из 36, а также записал на свой счёт результативную передачу. 32-летний Варламов выступил вторым ассистентом в шайбе канадского форварда Мэтью Барзэла. Варламов набрал восьмое очко за карьеру в лиге.
Семён одержал вторую победу кряду и девятую – в нынешнем сезоне. По этому показателю он делит третье место в лиге, уступая только датскому голкиперу Фредерику Андерсену из «Торонто Мэйпл Лифс» и своему соотечественнику Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которых по 11 побед.
Российские голкиперы обновили национальный рекорд в этом сезоне НХЛ
Рекомендуем вам
- 26 февраля 2021
-
11:11
-
10:50
-
10:30
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:22
-
08:14
-
08:00
-
07:35
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:46
-
06:35
-
06:35
-
06:28
-
06:22
-
06:18
-
06:09
-
05:59
-
05:49
-
05:38
-
04:33
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:13
-
23:00
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам