Лавиолетт: сегодня все в «Вашингтоне» верили и понимали, что обыграем «Питтсбург»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:2).



«Оши — красавчик! Он забросил очень важную шайбу, позволив нас почувствовать себя увереннее. Скажу так: сегодня, даже когда мы пропускали, на скамейке всё было спокойно. Все в команде верили и понимали, что обыграем «Питтсбург», — заявил Лавиолетт на пресс-конференции.

Капитан столичной команды Александр Овечкин за 16.04 на площадке нанёс четыре броска и отдал результативную передачу. Для российского форварда эта передача стала 582-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило Александру выйти на единоличное 100-е место в списке ассистентов в истории лиги, превзойдя результат Дэйва Бабича (581).