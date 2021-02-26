Лавиолетт: сегодня все в «Вашингтоне» верили и понимали, что обыграем «Питтсбург»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:2).
«Оши — красавчик! Он забросил очень важную шайбу, позволив нас почувствовать себя увереннее. Скажу так: сегодня, даже когда мы пропускали, на скамейке всё было спокойно. Все в команде верили и понимали, что обыграем «Питтсбург», — заявил Лавиолетт на пресс-конференции.
Капитан столичной команды Александр Овечкин за 16.04 на площадке нанёс четыре броска и отдал результативную передачу. Для российского форварда эта передача стала 582-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило Александру выйти на единоличное 100-е место в списке ассистентов в истории лиги, превзойдя результат Дэйва Бабича (581).
Овечкин вышел на единоличное 100-е место по результативным передачам за карьеру в НХЛ
Рекомендуем вам
- 26 февраля 2021
-
11:11
-
10:50
-
10:30
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:22
-
08:14
-
08:00
-
07:35
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:46
-
06:35
-
06:35
-
06:28
-
06:22
-
06:18
-
06:09
-
05:59
-
05:49
-
05:38
-
04:33
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:13
-
23:00
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам