Лундквист — о будущем: пройдут месяцы, прежде чем я смогу принять какое-либо решение

Голкипер Хенрик Лундквист прокомментировал своё возвращение к тренировкам на льду после операции на сердце и заявил, что пока не определился со своим будущим.

«Поход на каток на этой неделе был очень полезным. Здоровье для меня сейчас важнее всего. Пройдут месяцы, прежде чем я смогу принять какое-либо решение относительно моего будущего после тестов и консультаций с врачами. Одно я знаю на 100% – я по-прежнему люблю хоккей», – написал Лундквист в «Твиттере».

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получил только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. В межсезонье Хенрик подписал контракт с «Кэпиталз», но затем был вынужден объявить о пропуске сезона из-за проблем со здоровьем.