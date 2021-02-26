Лундквист — о будущем: пройдут месяцы, прежде чем я смогу принять какое-либо решение

Голкипер Хенрик Лундквист прокомментировал своё возвращение к тренировкам на льду после операции на сердце и заявил, что пока не определился со своим будущим.
«Поход на каток на этой неделе был очень полезным. Здоровье для меня сейчас важнее всего. Пройдут месяцы, прежде чем я смогу принять какое-либо решение относительно моего будущего после тестов и консультаций с врачами. Одно я знаю на 100% – я по-прежнему люблю хоккей», – написал Лундквист в «Твиттере».
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получил только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. В межсезонье Хенрик подписал контракт с «Кэпиталз», но затем был вынужден объявить о пропуске сезона из-за проблем со здоровьем.
- 26 февраля 2021
-
11:35
-
11:11
-
10:50
-
10:30
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:22
-
08:14
-
08:00
-
07:35
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:46
-
06:35
-
06:35
-
06:28
-
06:22
-
06:18
-
06:09
-
05:59
-
05:49
-
05:38
-
04:33
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:13
-
23:00
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27