Плющев: КХЛ могла бы легко поставить все точки над i в ситуации с Панариным

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что КХЛ могла бы провести своё расследование по ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Ранее экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что во время выезда подмосковный команды в Ригу в 2011 году Панарин избил в баре девушку.
«Я ни одного, ни другого не поддерживаю. Какие-то выводы надо делать, обладая фактами, а у меня их нет. Удивляет, конечно, что по этой резонансной ситуации не последовала реакция КХЛ. Впрочем, к этому уже начинаешь привыкать — к нежеланию лиги отвечать на актуальные вопросы. Вот, например, один из наших клубов выпустил на лёд «пионеротряд» в матче регулярного чемпионата. И что? Кто-то на это отреагировал?
Знаю только, что КХЛ легко может поставить все точки над i. Создайте комиссию. Можно послать запрос, отправить людей в командировки — нужно всего три-четыре дня. Если этот инцидент имел место, то были свидетели. Если ничего не произошло, а игроки «Витязя» просто отдыхали — тоже можно добиться подтверждения», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».
- 26 февраля 2021
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