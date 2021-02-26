Олег Ли: Дацюка не зря называют Волшебником. Играть против него очень тяжело

Нападающий «Сибири» Олег Ли поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне, по итогам которого не удалось пробиться в плей-офф.

«Когда не попадаешь в плей-офф, думаешь, делаешь выводы. У нас хорошая команда. Есть какие-то факторы, которые помешали: где-то это индивидуальные ошибки, где-то не хватало концентрации. Хоккей состоит из мелочей. То недобрали очко, то проиграли на последних секундах – всё это и складывается. Я думаю, в первую очередь надо прибавлять в психологии: как мы смотрим на ситуацию, как реагируем и какие делаем выводы после поражений. Если мы научимся делать правильные выводы… У нас ведь в прошлом году, когда мы вышли в плей-офф с пятого места, было всё в порядке с психологией. Несмотря на какие-то поражения, ребята верили, что могут попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. В этом сезоне, считаю, не хватало именно этого.

Против какого хоккеиста сложнее всего играть в КХЛ? Мы в Питере играли с Павлом Валерьевичем Дацюком. И частенько оставались, играли один на один – на удержание шайбы. Это просто невероятный уровень, не зря его называют Волшебником. Как у него работает голова, руки, как он отбирает шайбу – играть против него очень тяжело. Вообще сложно сказать про одного нападающего, потому что играет пятёрка и от ее взаимодействия складывается ощущение, что действовать против неё тяжело. А индивидуально – из тех, с кем я играл – конечно, Дацюк. У него очень сложно отнять шайбу, а сам он отнимает ее очень легко», – цитирует Ли пресс-служба КХЛ.