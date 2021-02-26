Кожевников — о главном разочаровании сезона КХЛ: Билл Питерс из кубкового «Автомобилиста»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кто из тренеров в КХЛ стал для него главным разочарованием сезона.



«Не назову ни Скудру, ни Ковалёва, замкнувших таблицу, ведь для меня аутсайдер в этом чемпионате один — Билл Питерс из кубкового «Автомобилиста». При канадском специалисте клуб с крепким составом и отличным бюджетом, с таким лидером, как Павел Дацюк, еле доковылял до плей-офф. И дело даже не в очках, а в унылой игре.



Ещё перед стартом сезона говорил, что всё в «Автомобилисте» именно так и будет — североамериканский человек оказался не готов к нашим реалиям. Питерсу надо благодарить эпидемию, в условиях которой в КХЛ никто никого не увольнял. В противном случае он не дотянул бы в Екатеринбурге даже до нового года.



Обречён ли «Автомобилист» в плей-офф? У Екатеринбурга есть только один шанс — на чудо от Дацюка, который способен стать лидером как на льду, так и на тренерской скамейке. Но чудеса в профессиональном спорте — вещь крайне редкая», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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