Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Александра Попова после матча с «Локомотивом»

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда ЦСКА Александра Попова, сообщается на официальном сайте организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Локомотив» — ЦСКА. Время – 36:12. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Александра Попова наказание по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.