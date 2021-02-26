«Опять объяснения, что нет детского хоккея». Лукашенко раскритиковал игру сборной Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство выступлением национальной команды на турнире в Казахстане.
«Последнее место заняли. А сколько денег стоило съездить туда и обратно? И опять объяснения: вот, вы понимаете, у нас нет детского хоккея. Слава тебе господи, хоть у «Динамо» выиграли (речь про матч «Динамо Рига» и «Динамо Минск», когда белорусские спортсмены выиграли со счетом 2:1. — Прим. «Чемпионата»). Спасибо», — приводит слова Лукашенко официальный сайт главы государства.
На Kazakhstan Hockey Open сборная Беларуси проиграла все три матча. На турнире помимо белорусов выступали две команды Казахстана и Олимпийская сборная России. Турнир проходил в рамках контрольно-матчевых встреч с 10 по 13 февраля.
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