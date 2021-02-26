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Ротенберг — о сотрудничестве с федерацией бокса: единоборства – это ключ к победе в хоккее

Ротенберг — о сотрудничестве с федерацией бокса: единоборства – это ключ к победе в хоккее
Хоккей / КХЛ 0
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Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве с федерацией бокса Санкт-Петербурга.

«Единоборства – это ключ к победе в хоккее: выигрываем единоборства – выигрываем матч. Для нас очень важно популяризировать спорт в Санкт-Петербурге и в России. Надеюсь, что мальчишки придут сюда и будут заниматься и хоккеем, и боксом, и дзюдо, и общефизической подготовкой. И если ребята уйдут с улицы, чтобы заняться спортом, это будет самым важным нашим достижением. Большая благодарность спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга за поддержку этого проекта.

Гармоничное развитие личности – это то, что мы пропагандируем, и то, к чему мы стремимся во всех наших проектах. Если парень играет в хоккей, в баскетбол, в футбол, занимается боксом или дзюдо с самого детства, не забывает об образовании, то, выбирая профессию хоккеиста, он имеет больше шансов стать многосторонним и успешным игроком. Надеемся в скором времени увидеть ещё больше ребят, которые будут заниматься в нашем «Хоккейном городе», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

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