Ротенберг — о сотрудничестве с федерацией бокса: единоборства – это ключ к победе в хоккее

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве с федерацией бокса Санкт-Петербурга.
«Единоборства – это ключ к победе в хоккее: выигрываем единоборства – выигрываем матч. Для нас очень важно популяризировать спорт в Санкт-Петербурге и в России. Надеюсь, что мальчишки придут сюда и будут заниматься и хоккеем, и боксом, и дзюдо, и общефизической подготовкой. И если ребята уйдут с улицы, чтобы заняться спортом, это будет самым важным нашим достижением. Большая благодарность спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга за поддержку этого проекта.
Гармоничное развитие личности – это то, что мы пропагандируем, и то, к чему мы стремимся во всех наших проектах. Если парень играет в хоккей, в баскетбол, в футбол, занимается боксом или дзюдо с самого детства, не забывает об образовании, то, выбирая профессию хоккеиста, он имеет больше шансов стать многосторонним и успешным игроком. Надеемся в скором времени увидеть ещё больше ребят, которые будут заниматься в нашем «Хоккейном городе», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.
- 26 февраля 2021
-
18:50
-
18:14
-
17:46
-
17:18
-
16:50
-
16:40
-
15:55
-
15:05
-
14:19
-
14:04
-
13:45
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:09
-
12:00
-
11:35
-
11:11
-
10:50
-
10:30
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:22
-
08:14
-
08:00
-
07:35
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:46
-
06:35