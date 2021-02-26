Мирошниченко: в системе «Авангарда» у меня есть все шансы дорасти до уровня КХЛ

Нападающий «Омских Ястребов» Иван Мирошниченко прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Авангардом».

«В системе «Авангарда» я нахожусь уже несколько месяцев. Провёл за «Омских Ястребов» не так много матчей, постепенно влился в сезон. Меня здесь всё устраивает: подготовка, специалисты – всё на высшем уровне. Мне пока не удалось показать идеальные результаты, но будем работать, и я надеюсь, что постепенно заслужу приглашение в том числе и в первую команду – мне бы очень хотелось пройти сборы с «Авангардом» и доказать, что клуб не зря в меня поверил.

Я решил подписать первый контракт с «Авангардом», потому что это один из лучших клубов в России, с хорошей системой подготовки молодых игроков. У меня есть все шансы по ней продвинуться и дорасти до уровня КХЛ. Я готов решать любые задачи, которые передо мной поставит тренерский штаб. Мне 17 лет, далеко не все качества у меня сейчас идеальны, но я постоянно работаю и готов бороться и доказывать. Я могу играть в атаке, могу отрабатывать в обороне – разве что в воротах сыграть не могу, но шайбы на себя ловить готов!» — приводит слова Мирошниченко пресс-служба клуба.