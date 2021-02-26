Михалёв: минское «Динамо» — флагман. Если клуб прекратит существовать, это будет шаг назад

Бывший нападающий минского «Динамо» Андрей Михалёв надеется, что белорусский клуб продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге.

«Нужен ли лиге клуб в таком виде? Ну а почему нет? Минское «Динамо» – флагман, там все наши молодые пацаны, которые хотят выйти на более высокий уровень. Если клуб прекратит существовать, это будет шаг назад. Хотелось бы, чтобы финансирование было получше, но «зубрам» в любом случае нужно играть в КХЛ. Подрастает молодое поколение — они смотрят на команду и учатся.

Что хотел бы сказать ребятам перед плей-офф? Чтобы не волновались и играли в хоккей. Они это и умеют, что и показывали на протяжении всего сезона. Самое главное, чтобы обошлось без повреждений и микротравмы не беспокоили команду. Спокойствие и уверенность — они это могут», — приводит слова Михалёва «Белорусский хоккей».