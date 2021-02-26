Тарасенко тренируется в первом звене «Сент-Луиса» с Шенном и Перроном

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл тренировку в первом звене команды, его партнёрами были Дэвид Перрон и Брэйден Шенн.

В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин помещён клубом в долгосрочный список травмированных.

Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того, россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.

В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».