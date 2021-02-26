Тарасенко тренируется в первом звене «Сент-Луиса» с Шенном и Перроном

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл тренировку в первом звене команды, его партнёрами были Дэвид Перрон и Брэйден Шенн.
В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин помещён клубом в долгосрочный список травмированных.
Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того, россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.
В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».
- 26 февраля 2021
-
21:26
-
21:02
-
20:41
-
19:51
-
19:28
-
18:50
-
18:14
-
17:46
-
17:18
-
16:50
-
16:40
-
15:55
-
15:05
-
14:19
-
14:04
-
13:45
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:09
-
12:00
-
11:35
-
11:11
-
10:50
-
10:30
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:22
-
08:14
-
08:00
-
07:35
-
07:07