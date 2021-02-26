Главный тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко готов к работе, и ему не терпится выйти на лёд

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал возвращение форварда Владимира Тарасенко к тренировкам в основном составе клуба.

«Он готов к работе, и ему не терпится выйти на лёд. Это был долгий путь, который занял много времени. Он хорошо поработал над физической подготовкой и сделал то, что должен был сделать, чтобы всё залечить и быть в форме. Это его заслуга и тренерского штаба команды.

Я поставил его тренироваться в первом звене, потому что он близок к возвращению. Сможет ли он сыграть в выездной серии? Да, у него хороший шанс», — приводит слова Берюбе журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».

В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин помещён клубом в долгосрочный список травмированных.

В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».