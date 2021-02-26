Остон Мэттьюс пропустил тренировку «Торонто» из-за травмы руки
Нападающий Остон Мэттьюс пропустил тренировку «Торонто Мэйпл Лифс», информирует пресс-служба канадского клуба в «Твиттере». Форвард не занимался из-за травмы руки.
В нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «+10» и 4 минутах штрафного времени. Он является лучшим снайпером лиги.
Следующий матч «Мэйпл Лифс» проведут на выезде с «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоится 28 февраля, начало — в 3:00 мск.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
«Торонто» показал один из лучших стартов сезона в истории клуба
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