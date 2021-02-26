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Скиннер: я бы не остался в «Баффало», если бы мне не нравилось играть здесь

Скиннер: я бы не остался в «Баффало», если бы мне не нравилось играть здесь
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер прокомментировал своё отсутствие в составе команды в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«В НХЛ переживаешь много взлётов и падений. Сложившаяся ситуация вызывает много эмоций. Нужно время, чтобы это переварить. Но важно продолжать двигаться вперёд. Я стараюсь помогать команде побеждать, насколько могу. Это моя главная цель.

Безусловно, Ральф Крюгер тоже пытается побеждать. У него есть ещё 23 парня, о которых нужно беспокоиться. Ему нужно тренировать команду, а мне нужно играть в хоккей. На самом деле не имеет значения, соглашаемся ли мы во всём или нет.

Хотел ли я перейти в другую команду и к другому тренеру? Нет. Мне нравится играть за «Сэйбрз». Мне нравится город Баффало. Я бы не остался, если бы это было не так. Ответ прост», — приводит слова Скиннера обозреватель Buffalo News Джон Вогл в «Твиттере».

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