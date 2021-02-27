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«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» «Миннесота» — о голе Капризова

Пресс-служба клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» отреагировала на очередную заброшенную шайбу 23-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шикарную шайбу броском из-за ворот.

«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» — гласит сообщение «Миннесоты» в «Твиттере».

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, подкараулив отскок от вратаря «Кингз» с дальнего расстояния, сумел обработать шайбу и прокатиться за воротами голкипера и, поймав его на перемещении, буквально завёл шайбу в ворота.

В текущем сезоне Капризов проводит 17-ю встречу, в которых он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+7». Его результативная серия насчитывает уже 4 матча, в них ему удалось отметиться 7 (2+5) баллами за результативность.