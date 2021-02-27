Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» «Миннесота» — о голе Капризова

«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» «Миннесота» — о голе Капризова
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» отреагировала на очередную заброшенную шайбу 23-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шикарную шайбу броском из-за ворот.

«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» — гласит сообщение «Миннесоты» в «Твиттере».

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, подкараулив отскок от вратаря «Кингз» с дальнего расстояния, сумел обработать шайбу и прокатиться за воротами голкипера и, поймав его на перемещении, буквально завёл шайбу в ворота.

В текущем сезоне Капризов проводит 17-ю встречу, в которых он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+7». Его результативная серия насчитывает уже 4 матча, в них ему удалось отметиться 7 (2+5) баллами за результативность.

Капризов забросил шикарную шайбу броском из-за ворот в матче с «Лос-Анджелесом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021