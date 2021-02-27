«Миннесота» дома победила «Лос-Анджелес», Капризов забил гол

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. Капризов за 18.15 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». У «Лос-Анджелеса» гол забил Джефф Картер.

Для «Уайлд» эта победа стала седьмой в последних 10 играх, у «Кингз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 28 февраля команды проведут между собой, затем «Миннесота» 2 и 4 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Лос-Анджелес» 4 марта примет «Аризону Койотс».

Ранее в рамках игрового дня «Нью-йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.