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«Миннесота» дома победила «Лос-Анджелес», Капризов забил гол

«Миннесота» дома победила «Лос-Анджелес», Капризов забил гол
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. Капризов за 18.15 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». У «Лос-Анджелеса» гол забил Джефф Картер.

Для «Уайлд» эта победа стала седьмой в последних 10 играх, у «Кингз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 28 февраля команды проведут между собой, затем «Миннесота» 2 и 4 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Лос-Анджелес» 4 марта примет «Аризону Койотс».

Ранее в рамках игрового дня «Нью-йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Капризов (Бродин, Цуккарелло) – 12:33' (5x5)   2:0 Бьюгстад (Сутер, Сперджен) – 14:31' (5x5)   3:0 Эрикссон Эк (Гринвей, Фиала) – 15:36' (5x5)   3:1 Картер (Атанасиу, Виларди) – 57:10' (5x5)
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