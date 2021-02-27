Патрис Бержерон вышел на чистое пятое место по очкам в истории «Бостона»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.
Одну из шайб в этой встрече забросил капитан «Бостона» Патрис Бержерон, благодаря чему он вышел на пятое место по очкам в истории «Брюинз». В активе Патриса стало 889 очков в 1107 матчах, он превзошёл результат канадского форварда Бобби Орра (888 баллов в 631 встрече).
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Клубный рекорд принадлежит канадцу Рэю Бурку (1506 очков в 1518 матчах). Следом располагается соотечественник Джонни Буцик (1339 баллов в 1436 встречах). Топ-3 замыкает Фил Эспозито, набравший 1012 очков в 625 матчах. Четвёртое место занимает Рик Миддлтон, на счету которого 898 баллов в 881 встрече.
- 27 февраля 2021
-
08:38
-
08:20
-
07:43
-
06:37
-
05:48
-
04:48
-
04:42
-
01:17
- 26 февраля 2021
-
23:42
-
23:27
-
22:36
-
22:06
-
21:26
-
21:02
-
20:41
-
19:51
-
19:28
-
18:50
-
18:14
-
17:46
-
17:18
-
16:50
-
16:40
-
15:55
-
15:05
-
14:19
-
14:04
-
13:45
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:09
-
12:00
-
11:35
-
11:11