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Патрис Бержерон вышел на чистое пятое место по очкам в истории «Бостона»

Патрис Бержерон вышел на чистое пятое место по очкам в истории «Бостона»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.

Одну из шайб в этой встрече забросил капитан «Бостона» Патрис Бержерон, благодаря чему он вышел на пятое место по очкам в истории «Брюинз». В активе Патриса стало 889 очков в 1107 матчах, он превзошёл результат канадского форварда Бобби Орра (888 баллов в 631 встрече).

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Клубный рекорд принадлежит канадцу Рэю Бурку (1506 очков в 1518 матчах). Следом располагается соотечественник Джонни Буцик (1339 баллов в 1436 встречах). Топ-3 замыкает Фил Эспозито, набравший 1012 очков в 625 матчах. Четвёртое место занимает Рик Миддлтон, на счету которого 898 баллов в 881 встрече.

«Рейнджерс» обыграли «Брюинз», шайба на счету Бучневича
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