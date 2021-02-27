Тройка Капризов — Раск — Цуккарелло набрала 21 очко за 11 периодов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграла «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) в пользу подопечных Дина Эвасона.

Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, который выступает в одном звене с Матсом Цуккарелло и Виктором Раском. Эта тройка набрала 21 очко за 11 периодов, проведённых в одном сочетании.

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Для «Уайлд» эта победа стала седьмой в последних 10 играх, у «Кингз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 28 февраля команды проведут между собой, затем «Миннесота» 2 и 4 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Лос-Анджелес» 4 марта примет «Аризону Койотс».