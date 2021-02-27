Сутер — журналистам: Капризов прекрасно знает английский. Он вас просто дурачит

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер рассказал о российском одноклубнике Кирилле Капризове.

«Вообще, он очень разговорчивый. Прекрасно знает английский. Вам, ребята, нужно его проинтервьюировать. Он вас просто дурачит [не приходя на пресс-конференции]», — цитирует Сутера официальный сайт НХЛ на русском языке.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. Капризов за 18,15 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

У «Уайлд» эта победа стала седьмой в последних 10 матчах, у «Кингз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах.